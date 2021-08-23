Смертельная авария произошла в ночь на субботу. На 4 километре автодороги Великодворский – Барсуки Гусь-Хрустального района разбился ВАЗ 12-й модели. По предварительной информации

Смертельная авария произошла в ночь на субботу. На 4 километре автодороги Великодворский – Барсуки Гусь-Хрустального района разбился ВАЗ 12-й модели. По предварительной информации полиции, 38-летний водитель легковушки допустил выезд за пределы проезжей части – машина вылетела в кювет, где столкнулась с деревом. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.