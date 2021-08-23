23.08.2021

2021-08-23 17:35:04

В Муроме на месте старого кинотеатра открылся парк с музеем военной техники

В Муроме на месте старого кинотеатра открылся парк. Непосредственно на работы, по словам руководства округа, ушло пять месяцев. Продолжает наша муромская коллега Наталья Прокофьева.



Наталья Прокофьева, муромская радиожурналистка:



- Всё началось с расчистки от зарослей, мусора и переноса более сотни стихийных металлических гаражей. В ходе общественного голосования жители сделали свой выбор в пользу проекта музея военной техники под открытым небом.



Теперь благоустроенная территория с уютными дорожками, лавочками и новым освещением станет местом притяжения для отдыха. Пока в парке есть одна бронемашина. В ближайшее время появится еще 14 экспонатов военной техники. Будет установлена большая детская площадка.



