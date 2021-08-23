В городе продолжается подготовка к юбилею.

В Суздале состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 1000-летия древнего города. В мероприятии приняли участие руководители области, района, ВСМЗ, а также представители полиции, МЧС и других ведомств.Как подчеркнул Владимир Сипягин, необходимо максимально ускорить асфальтирование дорог, устройство парковок, переезд «силовиков» из центра города, расселение граждан из келейного корпуса №2 Ризоположенского монастыря, ремонт Суздальской районной больницы, а также реконструкцию очистных.Большинство поручений, данных на заседании в конце мая, выполнены.«Проработаны вопросы передачи в субаренду и реставрации Торговых рядов, выданы разрешения на ремонт лабаза и ветряных мельниц в селе Мошок.Уточнён список зданий и объектов муниципальной недвижимости в центре города, нуждающихся в ремонте и реставрации. Администрация Суздаля направила заявку на участие на модернизацию системы ЖКХ. Из областного бюджета софинансируется реконструкция котельной по улице Ленина. Начато благоустройство общественных пространств.Глава региона поручил в ближайшие недели проработать вопрос перемещения с улицы Шмидта Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа или полного переноса учебного заведения за пределы города на базу другого учебного заведения.