Из-за крупного пожара в Мордовском заповеднике едва не сгорел целый поселок в Нижегородской области. Его помогали тушить владимирские огнеборцы. В ночь на 21 августа лесные пожары в

Из-за крупного пожара в Мордовском заповеднике едва не сгорел целый поселок в Нижегородской области. Его помогали тушить владимирские огнеборцы. В ночь на 21 августа лесные пожары в Нижегородской области, перекинувшиеся с территории соседнего Мордовского заповедника, добрались до населенных пунктов. Владимирские пожарные подоспели на помощь коллегам и помогли отстоять от огня поселок Стеклянный. Впрочем, 11 домов