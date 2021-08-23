За неделю перед началом учебного года, городская администрацияпроводит ежегодный педсовет. В этот раз рабочая встреча учительского сообщества во Владимире проходит как форум, на котором

За неделю перед началом учебного года, городская администрацияпроводит ежегодный педсовет. В этот раз рабочая встреча учительского сообщества во Владимире проходит как форум, на котором выступают профессиональные педагоги и приглашенные спикеры. Во главе угла помимо учебной – формирование воспитательной программы для развития детей. Елена Малик, начальник управления образования администрации г. Владимира: У каждого образовательного учреждения должна