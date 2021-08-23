С марта 2020 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) реализует комплексный план по наполнению Единого государственного реестра недвижимости ..

С марта 2020 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) реализует комплексный план по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями об объектах недвижимости.По словам заместителя руководителя Росреестра Галины Елизаровой, по состоянию на 1 июня 2021 года в ЕГРН внесено 157 границ между субъектами РФ при общем их количестве 378 (за аналогичный период 2020 года – 131), границ муниципальных образований – 15,4 тыс. при общем их количестве 20,4 тыс. (за аналогичный период 2020 – 15 тыс.), границ населенных пунктов – 60 тыс. из 155,3 тыс. (за аналогичный период 2020 – 49,3 тыс.).В настоящее время в ЕГРН содержится 28% объектов недвижимости, в отношении которых не зарегистрированы права собственности (кроме многоквартирных домов, право собственности, на которые не регистрируется в соответствии с действующим законодательством). Наибольшее количество таких объектов расположено в Южном (33%), Дальневосточном (32%) и Сибирском (31,5%) федеральных округах.Заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области (далее - Управление) Людмила Ларина отмечает, что на территории региона по состоянию на 1 июля 2021 года в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателях 27% объектов недвижимости.В соответствии с планом работ по повышению качества данных ЕГРН на 2021-2022 годы общее количество исправленных Росреестром ошибок в сведениях ЕГРН на 1 июля 2021 года составило 33 млн. Кроме того, установлено 76% связей объектов капитального строительства с земельными участками, на которых они расположены.В 1 полугодии 2021 года специалисты Управления также продолжили работы по установлению связей ОКС с земельными участками (далее - привязка), при этом на 1 июля 2021 года достигнуты следующие результаты: в ЕГРН внесено зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства - 572 805, внесена информация о расположении на земельном участке в отношении 475 770 зданий, что составляет 83,06%.По данному показателю Управление уверенно входит в число 20 субъектов Российской Федерации, которые имеют показатель привязки более 80%.В рамках реализации закона о «лесной амнистии» из ЕГРН исключены дублирующие сведения о 43 211 лесных участках.Управлением также в рамках закона о «лесной амнистии» в период с 1 января по 31 июня 2021 года из ЕГРН исключены дублирующие сведения о земельных участках общей площадью 1 214 166 612 кв.м.