Она посвятила владимирской медицине более 70 лет жизни.

Во Владимире на 97-ом году жизни скончалась акушер-гинеколог Татьяна Фролова. Врач посвятила владимирской медицине более 70 лет жизни.Татьяна Григорьевна родилась в Меленках. В 1947 году окончила Ивановский медицинский институт, после которого пришла работать в женскую консультацию районной больницы. Спустя несколько лет она стала заведующей гинекологического отделения в Муроме. Позднее она работала в должности заместителя главврача по лечебной части в роддоме № 1 во Владимире. Перед выходом на пенсию трудилась акушером-гинекологом в Областной психиатрической больнице № 1. Она награждена медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», а также региональными грамотами и благодарностями.Прощание с Татьяной Фроловой состоится в 9:00 24 августа в храме Воскресения Христова.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшей.