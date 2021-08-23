В списке мероприятий: уборка мусора, подметание и продувка, покраска, ремонт и мойка скульптур, скамеек, урн, ограждений, фонарей уличного освещения и прочих элементов обустройства общественных пространств.

В понедельник утром 72 рабочих и 10 единиц техники МКУ «Благоустройство» вышли на благоустройство Владимира. В списке мероприятий: уборка мусора, подметание и продувка, покраска, ремонт и мойка скульптур, скамеек, урн, ограждений, фонарей уличного освещения и прочих элементов обустройства общественных пространств.На улицах Белякова, Фатьянова, Юбилейной, Соколова-Соколёнка, Лыбедской магистрали, проспекте Ленина, в парке Липки, Молодёжном сквере, а также в Злобино, Аббакумово, Шепелево и СНТ Заречье организован покос травы.«На улице Никитина обрезают ветки деревьев. Выполняются работы по содержанию зеленых насаждений. На проспекте Ленина удаляют самосевную поросль. Порубочные остатки вывозят с улицы Ставровской. На Юбилейной стригут кусты. Ежедневно ведётся полив цветников», - уточнили в пресс-службе мэрии.Напоминаем, что пожаловаться на благоустройство областного центра можно через интернет-портал «». На утро 23 августа в работе находятся 94 обращения.