Крупный пожар во Владимире. На улице Батурина загорелся деревянный многоквартирный дом. ЧП произошло в минувшие выходные. Огонь охватил кровлю двухэтажки и соседний гараж. Пожарные

Крупный пожар во Владимире. На улице Батурина загорелся деревянный многоквартирный дом. ЧП произошло в минувшие выходные. Огонь охватил кровлю двухэтажки и соседний гараж. Пожарные сформировали 3 звена газодымозащитной службы для тушения здания. Огнеборцам удалось не допустить распространения пламени по всему дому, пожар был ликвидирован на 177 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Дом тушили 23 пожарных