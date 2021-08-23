Сегодня на заседании облизбирком аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 79 Серегина Ильи Андреевича, выдвинутого Политической партией «НОВЫЕ

Сегодня на заседании облизбирком аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 79 Серегина Ильи Андреевича, выдвинутого Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ», на основании письменного заявления кандидата. Принято решение внести изменение в текст избирательного бюллетеня для голосования по округу № 79, исключив сведения о кандидате. Об этом сообщает владимирский облизбирком.