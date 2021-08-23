С начала года чиновники обошли 2009 объектов торговли.

Мэрия Владимира вместе с полицией продолжают ежедневные проверки соблюдения «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, заведений общепита и сферы услуг.«С 16 по 20 августа был проведен мониторинг 36 мест. Нарушения выявлены на пяти объектах», - уточняют в пресс-службе горадминистрации.С ковид-диссидентами проводились разъяснительные беседы.С начала года чиновники обошли 2009 объектов. На 434 были выявлены нарушения требований Роспотребнадзора. Полицией составлено 48 протоколов за нарушение масочного режима.