23.08.2021

2021-08-23 10:50:05

Во Владимире жители на 4 дня остались без газа и горячей воды

Что делать, когда весь дом остался без газа и горячей воды? Могут ли из-за одного неплательщика отключить коммунальные удобства всем? Жильцам на улице Асаткина пришлось искать ответы на эти вопросы вместе с "Вестями". Почему так произошло? Подробнее - в нашем репортаже.



Четыре дня подряд семьи дома 17 на улице Асаткина обращались во всевозможные ведомства. На газовую трубу неожиданно для жильцов установили заглушку. Из жилищно-коммунальных удобств у 8-ми квартир остались только свет и холодная вода, так как горячую подают газовые колонки.



Елена, собственница квартиры:



- Я была на работе в этот день. Мне мама позвонила, сказала, что увидела, как уезжает МЧС, потом включает газ - газа нет. Газа нет во всем доме. Стали выяснять, в чем проблема, позвонили в Горгаз. Нам сказали, что кто-то позвонил, что утечка газа. В это время были 3 семьи дома. Никакого запаха газа не было.



Елена, собственница квартиры:



- Просим разобраться в этой ситуации, помочь, потому что без воды, без газа и животные, и дети страдают. И мы, в конце концов, работаем, пожилые люди есть. Хоть беги из дома. А куда бежать? Нам некуда бежать.



Появление "неравнодушного гражданина" жильцы связывают с задолжностью одной из квартир. По наблюдению соседей, её владельцы не появляются больше 3-х лет. На последней квитанции в давно забытом ящике долг небольшой - чуть больше 5 тысяч рублей.



В "Газпром газораспределение Владимир" "Вестям" пояснили, из-за одного неплательщика лишить удобств всех жителей не могут.



Первое, что необходимо сделать, когда опломбировали весь дом - позвонить в газовую аварийную службу. 04 - по городскому, 104 по сотовому телефону. Запах газа, в таком случае, не показатель. "Утечка" может быть условным понятием и иногда означает проблемы с давлением, при повышении которого газ может пойти в квартиру. Работа аварийки - строгая система. Когда в службу поступает уведомление, никаких объявлений не будет. Их задача - не допустить трагедии. Дальше дело за службой домовых сетей. Стояк необходимо проверить. И, как произошло в случае с Асаткина, 17, процесс может немного затянуться. Но пугаться нечего. Главное, знать к кому обратиться. Сейчас газ у жителей уже есть.



Любовь Истратова, Семен Карпов. "Вести-Владимир".