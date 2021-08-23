Во Владимирской области 66% строящегося жилья – индивидуальное. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «За последний год доля ИЖС выросла с 30 до 66%− меняются подходы и к поддержке ..

Во Владимирской области 66% строящегося жилья – индивидуальное. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.«За последний год доля ИЖС выросла с 30 до 66%− меняются подходы и к поддержке населения. Надеемся, что новая программа развития строительства частных домов, в том числе и при помощи льготной ипотеки, позволит поддержать этот сегмент рынка», − пояснил директор департамента архитектуры и строительства Иван Щербаков.Главный архитектор региона Евгений Миронов сообщил, что наблюдается устойчивый рост ввода в эксплуатацию домов, построенных населением за счёт собственных денег. На 1 июля показатель составил 373,6 тысячи квадратных метров жилплощади − 151,7% по сравнению с прошлым годом.