Во Владимирской области восстановили движение транспорта по трассе М-7. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород». К 00.00 23 августа работы на 168 километре федеральной ..

Во Владимирской области восстановили движение транспорта по трассе М-7. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».К 00.00 23 августа работы на 168 километре федеральной автомагистрали были полностью завершены, движение открыто в обе стороны.В демонтаже принимали участие 10 специалистов и 8 единиц техники, среди которых три автокрана и две подъёмные вышки.Напомним, что в ночь на 22 августа грузовая машина, двигавшаяся в сторону Москвы, кузовом П-образную опору над Пекинкой. Осмотрев объект, специалисты пришли к выводу, что есть угроза обрушения опоры на дорогу. На протяжении нескольких часов проезд транспорта на участке был полностью перекрыт.