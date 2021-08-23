Решение о мерах господдержки фермеров будет принято до конца недели.

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области просят направить на поддержку аграриев 457 млн рублей. В такую сумму парламентарии оценивают потери сельхозпроизводителей от засухи.По разным оценкам гибель урожая в 2021 году составит 10-30%. Решение о мерах господдержки фермеров будет принято до конца недели.Итоговая сумма будет рассчитываться из фактически подтверждённых убытков. Информация об этом уже представлена губернатору департаментом сельского хозяйства. Для сравнения, в 2020 году урожай зерна собрали с 94 тысяч га. В 2021 – с 84 тысяч. Статистические данные по другим видам продукции не приводятся.Напомним, что из-за сухой погоды с июля в Ковровском, Александровском, Гусь-Хрустальном, Суздальском, Юрьев-Польском и Меленковском районах введён режим ЧС.