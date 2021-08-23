На три меньше, чем накануне. За выходные ситуация кардинально не поменялась. Суточный прирост по-прежнему вертится вокруг цифры 190. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в

На три меньше, чем накануне. За выходные ситуация кардинально не поменялась. Суточный прирост по-прежнему вертится вокруг цифры 190. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 47 777. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 29 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 27. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 158