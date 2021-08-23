На три меньше, чем накануне. За выходные ситуация кардинально не поменялась. Суточный прирост по-прежнему вертится вокруг цифры 190. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в
<a href="https://33live.ru/novosti/23-08-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-186-chelovek-zarazilis-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 186 человек заразились коронавирусом</a> - На три меньше, чем накануне. За выходные ситуация кардинально не поменялась. Суточный прирост по-прежнему вертится вокруг цифры 190. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в
[url=https://33live.ru/novosti/23-08-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-186-chelovek-zarazilis-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки 186 человек заразились коронавирусом[/url] - На три меньше, чем накануне. За выходные ситуация кардинально не поменялась. Суточный прирост по-прежнему вертится вокруг цифры 190. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в