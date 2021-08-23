За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 69 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 9 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 106 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 8 происшествий.Полицейскими оформлено 337 происшествий с материальным ущербом.Александровский районПо предварительной информации, 16.08.2021 г. в 09:25 на 2 км автодороги «Карабаново-Махра» водитель автомобиля Фольксваген-Поло, 1986 г.р., при прохождении левого поворота допустил съезд в правый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате ДТП пострадали: 1. пассажир автомобиля 1965 г.р., диагноз: ушибы, ссадины – амбулаторно; 2. пассажир 1979 г.р., диагноз: ОЗЧМТ, СГМ – госпитализирован; 3. пассажир 1972 г.р., диагноз: ушибы, ссадины – амбулаторно; 4. пассажир 1983 г.р., диагноз: ушибы, ссадины – амбулаторно.Вязниковский районПо предварительной информации, 17.08.2021 г. в 20:10 в г. Вязники на ул. Благовещенская у д. 24/12 водитель автомобиля ВАЗ–2115, 1987 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество в движении автомобилю Лада-Гранта под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП: 1.водитель автомобиля ВАЗ–2115, диагноз: ушиб левого бока – амбулаторно; 2.водитель автомобиля Лада–Гранта, диагноз: ушиб левой руки – амбулаторно.г. ВладимирПо предварительной информации, 18.08.2021г. в 12:30 в г. Владимир на проспекте Строителей у д.20 водитель автомобиля ВАЗ-21154, 1939 г.р., допустил наезд на пешехода 1996 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения. В результате ДТП пешеход, диагноз: СГМ, резаная рана левого локтя, ушибы, ссадины-амбулаторно.Муромский районПо предварительной информации, 19.05.2021 г. в 09:00 в г. Муром на ул. Стахановская у д.10 «А» водитель автомобиля ВАЗ-21723, 1979 г.р., не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (здание СТО). В результате ДТП пострадал водитель, диагноз: ушиб левого коленного сустава – амбулаторно.Ковровский районПо предварительной информации, 20.08.2021 г. в 13:00 в г. Ковров на ул. Пионерская у д.25 водитель автомобиля Хундэ-Акцент, 1979 г.р., при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю Сузуки Гранд Витара под управлением водителя 1973 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Сузуки, диагноз: рваная рана левого локтя, закрытый перелом конца локтевой кости слева – амбулаторно.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 21.08.2021 г. в 02:10 на 4 км автодороги Великодворский - Барсуки водитель автомобиля ВАЗ-21124, 1983 г.р., допустил выезд за пределы проезжей части и наезд на дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.Киржачский районПо предварительной информации, 22.08.2021г. в 14:00 на 145 км автодороги МБК А-108 водитель мотоцикла BMW, 1985 г.р., при выполнении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла, диагноз: ушиб грудной клетки, ушиб левого бедра - амбулаторно.