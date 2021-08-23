Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему западные политики отказались приезжать на саммит Крымская платформа.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему западные политики отказались приезжать на саммит "Крымская платформа".В понедельник, 23 августа, в Киеве проходит двухдневный саммит "Крымская платформа", участники которого обсудят "возвращение" Крыма. Президент Украины ранее сообщал, что на мероприятии будет представлено порядка 30 стран мира. К участию приглашали государства-членов Евросоюза, США, Канаду, Великобританию... Однако многие лидеры западных стран не приехали.Зеленский считает, что они отказались от участия в "Крымской платформе", потому что боятся Россию. "Это правда, Европа боится Россию", – сказал президент Украины в эфире телеканала "Украина". Также глава государства добавил, что этот факт необходимо признать. Мол, это нормально.Кроме того, Зеленский заявил, что "Крымская платформа" должна работать каждый день, а не ограничиваться форумом.Напомним, в Москве ранее озвучили позицию касательно саммита, который сейчас проходит в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал мероприятие "Крымская платформа" шабашем. А официальный представитель министерства Мария Захарова , что российская сторона обязательно зафиксирует позицию стран-участниц этого саммита и сделает выводы.