Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосует на сентябрьских выборах дистанционно. О своем решении политик сообщил в эфире телеканала Москва 24.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосует на сентябрьских выборах дистанционно. О своем решении политик сообщил в эфире телеканала "Москва 24".По его словам, в ЛДПР хотят, чтобы в дистанционном голосовании участвовали как можно больше россиян. Свое решение Жириновский объяснил соображениями безопасности."Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее – это дистанционное электронное голосование", – сказал лидер либерал-демократов.Депутат отметил, что отказ от посещения участков позволит избежать скопления людей. Граждане обезопасят себя, если проголосуют дистанционно, уверен он.Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. Вместе с традиционной процедурой состоится онлайн-голосование.Регистрация на дистанционные выборы в Москве началась 2 августа. Заявления подали уже около 800 тысяч жителей столицы.Запись на онлайн-голосование открыта до 13 сентября включительно. Среди участников дистанционных выборов разыграют 20 квартир и 100 автомобилей.