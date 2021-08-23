Он расплатился фальшивой банкнотой за еду, сигареты и алкоголь.

В Вязниках за сбыт поддельных купюр осудят местного жителя. Уголовное дело с обвинительным заключением передано для рассмотрения.По версии следствия, днём 27 июня подозреваемый, будучи подшофе, с целью оплаты покупок получил от подельника банкноту номиналом 5000 рублей образца 1997 года.«Мужчина попытался расплатиться фальшивкой в продуктовом магазине, но продавщица отказалась принять банковский билет. После этого, злоумышленник попытался расплатиться липовыми деньгами в «Магните». Кассиры приняли фальшивку и продали аферисту еду, сигареты, выпивку и выдали сдачу около 4000 рублей», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.В ведомстве не пояснили подробности задержания преступника, но добавили, что ему грозит до 8 лет колонии и крупный штраф.Материалы дела направлены в Вязниковский городской суд для рассмотрения.