С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 154798 владимирцев

Во Владимирской области на 23 августа выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 30 человек. Ещё 14 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 14 - в Ковровском, 10 - в Петушинском, 13 - в Кольчугинском, 17 - в Александровском, 7 - в Юрьев-Польском, 16 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Судогодском и ЗАТО Радужный, 1 - в Гороховецком, по 3 - в Собинском, Киржачском, Селивановском, Камешковском, 7 - в Вязниковском, 11 - в Суздальском, 5 - в Меленковском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 154798 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41984 заболевших во Владимире, 18221 - в Ковровском районе и 17040 - в округе Муром.