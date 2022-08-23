Появление этих детсадов решит вопрос с очередями

Новые детские сады откроют во Владимире. Об этом врио губернатора области Александр Авдеев в своих соцсетях.Здания детсада будут расположены в микрорайоне Коммунар и на улице Тихонравова. 216 детей будут устроены в два детских сада.Двухэтажные здания будут иметь свои котельные и пищеблок. Двор каждого детского сада оснащен верандами и детскими площадками. Современные игрушки для развития и удобная мебель также закуплены.Появление этих детсадов решит вопрос с очередями, подчеркивает глава региона.Также к 2024 году, к началу учебного года, откроется новая школа в Верзино, где могут обучаться 1200 детей. Государственная экспертиза проектом пройдена, и заявку направили в правительство. 2 миллиарда рублей уйдет на строительство школы.В этом году выделили свыше 550 миллионов рублей на подготовку к учебному году. Эти деньги направлены , рассказал Александр Авдеев.