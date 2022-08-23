В какой спортивной форме наш регион? В недавнем общении с главой области Александром Авдеевым...

В какой "спортивной форме" наш регион? В недавнем общении с главой области Александром Авдеевым Президент Владимир Путин попросил "усилить" пропаганду здорового образа жизни. Сколько владимирцев сегодня реально занимаются спортом? Выяснила Мария Платанюк.Несколько подходов на различных снарядах. Ежедневный интенсив спортсмена Станислава Солодова.Станислав давно занимается кроссфитом и многоборьем. В свои 37 Солодов - один из лучших атлетов страны.Станислав Солодов, мастер спорта, призер чемпионатов России:- Для меня это жизнь. Я действующий атлет. Занимаюсь кроссфитом, тренирую людей. Плюс это не основная моя работа. А основная - я работаю в Федеральной службе исполнения наказаний.Отдыху на диване и неспешным сборам на работу в этих залах предпочитают штангу и гири. Только в этот спортклуб на Тихонравова ежедневно приходят сотни человек. А в общей сложности в клубах "Росича" ежедневно занимаются спортом 2 тысячи владимирцев. Игорь Царенков подчеркивает: задача - "охватить" земляков всех возрастов.Игорь Царенков, руководитель спортивного центра "Росич":- Спорт как идея очень помогает человеку двигаться в жизни. Но в "Росиче" у нас идеология - здоровье, семья, традиции. Культурная составляющая. Вы видите, у нас хохлома на стенах, богатыри. Должны быть традиции, культура."Росич" - это и общественное движение. Фестивали, походы, открытые тренировки. Форматы для всех и каждого!Можно ли назвать Владимирскую область территорией спорта и здорового образа жизни? Глава спортивного департамента Алексей Сипач уверен: вне всяких сомнений. 33 регион развивает спорт, делая его, прежде всего, доступным. Создание спортивной инфраструктуры - одна из главных задач.Алексей Сипач, директор департамента физкультуры и спорта Владимирской области:- В 2021-ом году были открыты такие объекты, как физкультурно-оздоровительный комплекс в Балакирево, в Киржаче бассейн, в Петушках - центр борьбы был открыт, в Собинке - ФОК с универсальным залом и бассейном. В этом году открыты конькобежные дорожки.А что со здоровьем земляков? Заслуженный врач России, президент Врачебной палаты области Анатолий Ильин рассказывает: специалисты оперируют понятием "интегральный показатель общественного здоровья". И если до 2015 он шел "в рост", сейчас фиксирует снижение. "Подкосил" и ковид. Отдельно - о цифрах по алкоголю. 900 человек "плюсом" в текущем году - те, кто проходит лечение "от зеленого змия" анонимно. И за этими данными - зачастую многократное посещение врача. Проблема, на которую обратил внимание глава государства, требует объединения усилий, уверен Анатолий Ильин. К разговору за круглым столом в конце августа приглашают всех общественников региона.Анатолий Ильин, президент Врачебной палаты Владимирской области, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук:- Для того чтобы еще раз обратить внимание всех официальных структур и самого населения, что мы должны все-таки обоюдно, вместе двигаться в одном направлении, трезвенническое мировоззрение - это то, что решает все проблемы.В разговоре с главой региона Александром Авдеевым Владимир Путин попросил "усилить" спорт и пропаганду здорового образа жизни. Сейчас, по данным Владимирстата, активно занимаются спортом 52 процента жителей Владимирской области. Задача - и она по силам - довести этот показатель до 70 процентов. Уже к 2030-му. Там где есть СПОРТ, алкоголю точно не место.- Спорт является одним из инструментов в борьбе. Не только спорт. Но один из инструментов - спорт. К тому же, если Президент сказал, значит, будем работать в этом направлении.Мария Платанюк, Егор Герасимов, Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"