Кейт Миддлтон вместе с младшими детьми была замечена на рейсе в Шотландию.

Кейт Миддлтон вместе с младшими детьми была замечена на рейсе в Шотландию.Последнее время активно ходят слухи о том, что у принца Уильяма есть любовница, причем даже не одна. Поговаривают, будто внук Елизаветы II "погуливает" налево к своей школьной любви Джекки Крейг.Помимо этого, теплые чувства будущий король Англии питает к модели Роуз Хэнбери. Якобы Кейт Миддлтон не удовлетворяет принца Уильяма в постеле, вот он и решил поискать "перчинки" на стороне. Причем особенно неприятно то, что женщина была вхожа в Кембриджам. Конечно, после того как Миддлтон узнала об интрижке мужа, вход в дом Хэнбери запретили.Конечно, на фоне подобных слухов информация о том, что Кейт заметили в аэропорту с детьми и без супруга, показалась вполне понятной. Многие поклонники британской королевской семьи с пониманием отнеслись к тому, что Миддлтон могла забрать наследников и сбежать за порог супружеского дома.Впрочем, говорят, что семья полетела в шотландский Балмор вместе, просто разными рейсами. Дело в том, что герцоги Кембриджские решили отказаться от частных джетов, ведь не так давно принца Гарри и Меган Маркл обвинили во вреде экологии из-за перелетов на личных самолетах.