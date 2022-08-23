Музей-заповедник «Александровская слобода» готов к проведению своего главного событийного праздника – «Иванова дня»! Поздравляем нашего гостя Светлану, которая выиграла 2 билета на ..

Музей-заповедник «Александровская слобода» готов к проведению своего главного событийного праздника – «Иванова дня»! Поздравляем нашего гостя Светлану, которая выиграла 2 билета на эксклюзивную программу с участием царя, опричников, выбором невесты и государевым приемом. Она победила в музейной викторине «Жены Ивана Грозного», мы проводили ее в социальных сетях и это – единственная из 47 участников, правильно ответившая на все 22 вопроса в отведенное время. Так что Светлана бесплатно будет лицезреть театрализованное действо «Рукобитие и сговор» и, надеемся также активно поучаствует в средневековом шоу!Каждый фестиваль – это всегда новая историческая реконструкция. Например, участники уже «закладывали» первый камень дворца, как при Василии III, «принимали» посольства иноземные, «покоряли» с Ермаком земли Сибири, «проводили с царем» день в Слободе, «брали Казань» ... Тема субботнего праздника тоже неслучайна: известно, что царским слободским свадьбам предшествовал целый ритуал сговора. Вот его-то и увидят в исполнении профессиональных артистов гости государевых именин. И традиционно - конное шоу, живой и забавный медведь, стрелецкий бой, масса бесплатных мастер-классов – кузнечный, ткацкий, музыкальный, вкусные гастрономические. И еще множество кулинарных старинных изысков на ярмарке и древнерусских потех на «Потешном дворе».Кстати, для интересующихся предлагаем любопытную статистику «Иванова дня»:- это до сих пор единственный в России событийный праздник, посвященный первому «государю всея Руси» Ивану Грозному и дню его рождения;- музей организует его в 9-й раз. Премьера состоялась в год 500-летия Александровского кремля (2013г.), за это время праздник превратился в известный российский историко-событийный фестиваль;- его участниками стали более 11 тыс. туристов, которые ежегодно заказывают эксклюзивную программу, проводимую музеем лишь раз в году ( не считая гостей, которые просто приходят на праздник на Потешном дворе).Приходите, смотрите, участвуйте!