За 2021 год.

Экологическая безопасность Владимирской области является важным направлением внутренней политики региона, имеющее приоритетное социальное и экономическое значение. Реализуемая на территории Владимирской области экологическая политика направлена на решение задач в области экологической безопасности, сохранение и сбережение окружающей среды, защиту жизни и здоровья населения от негативного влияния, обусловленного загрязнением окружающей среды, достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, охрану, рациональное использование и воссоздание природных ресурсов.Ежегодно в рамках исполнения государственного задания ГБУ ВО «Экорегион» на основании информации, представленной региональными управлениями и учреждениями, составляет доклад «О состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области».В ежегодном докладе за 2021 год собрана подробная информация по основным направлениям деятельности в области охраны природы, такими как качество окружающей среды, ее влияние на здоровье населения, экономика природопользования, реализация природоохранных мероприятий, состояние и использование природных ресурсов, развитие сети особо охраняемых природных территорий и организация эколого-просветительской работы.Выпуск доклада с актуальной информацией и показателями по состоянию на 2021 г. опубликован на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области в свободном доступе по ссылке - https://dpp.avo.ru/ezegodnyj-doklad.-monitoring-sostoania-okruzausej-sredy.Материалы, содержащиеся в докладе, могут быть использованы при подготовке управленческих решений, разработке программ и мероприятий, направленных на усиление экологической безопасности, укрепление здоровья населения, составление прогнозов и планов использования природных ресурсов, улучшение среды обитания, а также для получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и здоровья населения Владимирской области.