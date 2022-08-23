В Юго-Западной части региона сегодня утром появилась характерная дымка и запах гари. Как сообщили в...

В Юго-Западной части региона сегодня утром появилась характерная дымка и запах гари. Как сообщили в областном департаменте лесного хозяйства, от очага пожара до границ Владимирской области осталось двадцать семь километров, но пламя в настоящий момент движется на север, в сторону Московской области. И если повезет, пройдет мимо.Тем временем двенадцать новых очагов были зафиксированы в регионе за первые два дня недели. На текущий момент действуют пять из них - в Гороховецком, Петушинском, Гусь-Хрустальном, Меленковском и Селивановском районах. В ликвидации пожаров занято шестьдесят человек - это сотрудники лесничеств и тридцать единиц техники.