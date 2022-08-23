Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что приём показаний приборов учета горячей воды, отопления и электричества производится до 25 числа включительно. Если показания счетчиков ..

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что приём показаний приборов учета горячей воды, отопления и электричества производится до 25 числа включительно. Если показания счетчиков не поступили своевременно, то начисление платы производится на основе среднемесячных показателей за предыдущие 6 месяцев. Через 3 месяца после оплаты по среднемесячному показателю начисления выставляются уже по нормативу потребления коммунальной услуги.Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях сумм начислений, соответствующих реальному потреблению.Для удобства клиентов компании работают дистанционные сервисы, позволяющие передать показания, не выходя из дома:в Личном кабинете на сайте: или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»• по QR-коду (периодически размещается на оборотной стороне квитанции);через мессенджеры: онлайн-чат на сайте компании , ,с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере - для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»)Для клиентов, имеющих затруднения с доступом в Интернет, работают следующие каналы:по круглосуточному номеру Контакт-центра (следуйте инструкциям голосового помощника):8 (4922) 77-94-32 – для жителей Владимира8 (49241) 3-87-05 – для жителей Гусь-Хрустального8 (49232) 9-46-43 – для жителей Коврова8 (49245) 2-93-06 – для жителей Кольчугино8 (800) 700-80-77 – остальные города присутствия филиалав офисах компании, адреса которых указаны на сайте компании в разделеСправкаАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 13 филиалов на территории Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике, что означает обязанность гарантированного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия.Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Ивановской области выполняются компанией ООО «Энергосбытовая компания Гарант», а на территории Республики Коми – АО «Коми энергосбытовая компания».Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.«ЭнергосбыТ Плюс» — тепло, свет и уют в миллионах домов!Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечивает весь комплекс работ в рамках продаж энергоресурсов и коммунальных услуг в соответствии с агентскими договорами, заключенными с АО «Владимирские коммунальные системы» и Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», начиная от приема документов для заключения договоров энергоснабжения до выполнения мероприятий по получению задолженности за поставленные энергоресурсы в отношении всех категорий потребителей.Сбытовая деятельность (тепловая энергия): 2 муниципальных образования (Владимир, Юрьев-Польский).Сбытовая деятельность (электрическая энергия): 10 муниципальных образований (Владимир, Гусь-Хрустальный, Камешково, Собинка, Петушки, Судогда, Киржач, Кольчугино, Суздаль, Ковров).