Таковы данные Air Matters – приложения на ПО Андроид о состоянии воздуха. Эта программа передает...

Таковы данные Air Matters – приложения на ПО "Андроид" о состоянии воздуха.Эта программа передает данные о состоянии воздуха онлайн для 180 стран. Это удобное приложение, показывающее статистику как по городу, так и по отдельным районам. В статистике есть данные по различным газам, в том числе диоксиде серы, диоксиде азота и угарному газу. Информация по текущей ситуации с воздухом сопровождается советами, прогнозом на ближайшее время и историей наблюдений.«Приходит осознание в каком грязном городе живёшь, и почему здоровье у всех слабое. Не потому что люди неженки, причина в загрязнении воздуха», написал о ней один из пользователей.Сейчас индекс загрязненности во Владимире составляет 90. В то время как в Москве он всего лишь 56. А в Париже, например, и вовсе 15. И даже в промышленном Пекине, который известен почти постоянным смогом - показатель 22.Всему виной лесные пожары в Рязанской области. Менее крупные возгорания зафиксированы и в ряде районов Владимирской области. Роза ветров такова, что в основном ветры дуют на юго-восток. В итоге, гарь относит ветром прямо на Владимир. Москве, где еще с прошлой недели, жалуются на невыносимую атмосферу, можно сказать, еще повезло.Напомним, что накануне в ходе оперативного совещания глава региона Александр Авдеев дал ряд поручений по одной ситуации с природными пожарами во Владимирской области. Наиболее сложная обстановка складывается в Гусь-Хрустальном, Камешковском, Петушинском и Селивановском районах. Утром 22 августа было зафиксировано 4 новых возгорания, сообщает пресс-служба администрации региона.Ввиду того, что вся текущая неделя будет жаркой, засушливой, без осадков, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности, Главное управление МЧС России перешло на усиленный вариант несения службы.Фото https://www.pxfuel.com/