В регионе продолжается подготовка к досрочным выборам губернатора. Кандидаты ведут предвыборные...

В регионе продолжается подготовка к досрочным выборам губернатора. Кандидаты ведут предвыборные кампании и рассказывают избирателям о своих программах.Кандидат от фракции ЛДПР Сергей Корнишов уверен: органам власти необходимо уделять больше времени для диалога с жителями.Сергей Корнишов, кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР:- Я считаю, что нашему региону необходимо обеспечить прямое взаимодействие власти и региона с населением. Это позволит оперативно реагировать и своевременно находить решение существующих проблем. Повысить эффективность органов власти за счет привлечения молодых специалистов возрастом до 35 лет в органы государственной власти.Кандидат от «Партии Роста» Александр Субботин заявил о необходимости предоставления свободы бизнесу. Отмена постоянных проверок и надзорных мероприятий должна способствовать развитию экономики в конкурентной среде.Александр Субботин, кандидат в губернаторы Владимирской области (от "Партии роста"):- Если будет развиваться экономика - будут меняться доходы бюджетов. Будут меняться доходы бюджетов - мы будем решать проблемы наших жителей. Только через рост, через развитие экономики можно решить все насущные проблемы региона.Сергей Бирюков - кандидат от партии "Справедливая Россия –Патриоты - За правду" приглашает владимирцев прийти сегодня на памятный митинг в честь 130-тия со дня приезда Ленина во Владимир. На встрече Бирюков собирается выслушать идеи по развитию Владимирской области.Сергей Бирюков, кандидат в губернаторы Владимирской области от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду":- 23 августа в 17.00 часов за рынком на Батурина, у стелы "Здесь был Владимир Ильи Ленин" на улице 10-го Октября. Прийти на митинг, поддержать мою программу. Наметить планы построения музея социализма на том самом месте. Очень буду рад, если придут на митинг настоящие идейные коммунисты в эту памятную дату.