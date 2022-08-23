Он будет действовать для госструктур и объектов критической информационной инфраструктуры.

Минцифры планирует до конца года завершить работу по созданию реестра недопустимых событий в информбезопасности для госструктур и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)."В рамках 4 пункта указа от 1 мая "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации", ряду организаций и органов необходимо провести анализ защищенности и предоставить отчет в правительство. Анализ представленных отчетов показал необходимость в систематизации и категоризации перечня неприемлемых событий. Данную работу планируем завершить до конца года", - рассказали в министерстве.Газета "Коммерсантъ" сообщила, что министерство планирует создать реестр недопустимых событий в области кибербезопасности, который будет открыт для всех организаций. В первую очередь, как отмечает газета, речь идет о госорганах, госучреждениях и объектах КИИ, поскольку, именно на них распространяется действие указа президента от 1 мая о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Согласно указу, на заместителей глав организаций ложится персональная ответственность за обнаружение и ликвидацию последствий атак.