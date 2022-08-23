Несмотря на возраст, она мыслила стратегически и обладала талантом донести свои мысли до людей. Так о погибшей Дарье Дугиной сказал писатель и военный эксперт Алексей Суконкин.

Несмотря на возраст, она мыслила стратегически и обладала талантом донести свои мысли до людей. Так о погибшей Дарье Дугиной сказал писатель и военный эксперт Алексей Суконкин."Ее работы очень интересно читать. Чувствуется, что она досконально знает предмет и понимает, что именно, какую мысль следует донести до общества. В таком возрасте она мыслила стратегическими масштабами и умела передать читателю мнение, объяснить и разжевать информацию. Конечно, это большая потеря", – заявил он.Алексей Суконкин считает, что погибшая, скорее всего понимала, что ей может угрожать определенна опасность. Но люди подобного склада, убежден он, полностью погружены в работу и не думают о сторонних вещах."Я считаю, что когда человек увлеченный, то его самого и его идеи остановить невозможно. Думаю, если человек философ, то он должен быть фаталистом и верить в предначертанность судьбы. Поэтому она дела все, что могла и пока могла.Соболезнования ее семье и всему прогрессивному человечеству, кто ее читал", – заявил Суконкин.В субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль. В нем была журналист, политолог и философ Дарья Дугина. Девушка погибла на месте. Как отмечают правоохранительные органы, убийство было заказным. В настоящий момент Следственный комитет РФ ведет расследование.Церемония прощания с погибшей прошла сегодня в телецентре "Останкино". На панихиду пришли родные и близкие Дугиной, а также были лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, писатель и политик Захар Прилепин, а также гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Накануне президент России Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества.