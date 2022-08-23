На строящейся станции Большой кольцевой линии метро Печатники испытали первые три из 17 эскалаторов. Также смонтированы два лифта из трех.

На строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Печатники" испытали первые три из 17 эскалаторов. Также смонтированы два лифта из трех."Печатники" находятся на восточном участке БКЛ. Там же располагаются станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Текстильщики". На всех станциях продолжаются архитектурно-отделочные работы, идет монтаж и пусконаладка оборудования и инженерных систем.На "Печатниках" обкатали первые три из 17 эскалаторов. Специалисты продолжают монтировать еще девять подъемных механизмов, затем их начнут готовить к запуску.Также на станции "Печатники" смонтировали два лифта из трех. Сейчас идет их подготовка к испытаниям.В пассажирской зоне станции монтируют фасадные панели, на полу укладывают гранит. Используются материалы российского производства.На базе станции "Печатники" появится транспортно-пересадочный узел, которым ежедневно будут пользоваться десятки тысяч человек. ТПУ объединит Большую кольцевую, Люблинско-Дмитровскую линии и второй Московский центральный диаметр (МЦД-2).Ранее на соседней станции БКЛ – "Текстильщики" – полностью . Станционный комплекс готов к приему поездов.Также на "Текстильщиках" готовы монолитные конструкции, в том числе вестибюля № 1 и пристанционных сооружений. Сейчас продолжается монтаж инженерных систем в технических помещениях.Решение о строительстве большого метрокольца принял в 2011 году мэр Москвы Сергей Собянин. В состав нового пересадочного контура входит 31 станция, из них 22 уже открыты для пассажиров.Завершить строительство БКЛ планируется к 2023 году. Линия сократит время в пути на 15-20 минут, создаст дополнительные маршруты передвижения и улучшит связность районов Москвы.Пассажирам больше не придется ехать в центр для пересадки. В дальнейшем от большого кольца протянут новые радиальные линии метро.За последние 10 лет Москва вышла на рекордные темпы строительства метро. В городе появилось 195 километров новых линий, открыто 100 станций, 11 электродепо. До конца 2024 года подземка еще на 27 станций.В настоящее время ведется строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Продлеваются Сокольническая, Люблинско-Дмитровская и Солнцевская линии.