Сегодня утром, 23 августа, на выезде из города Владимира со стороны Загородного утром произошло...

Сегодня утром, 23 августа, на выезде из города Владимира со стороны Загородного утром произошло крупное ДТП.По предварительным данным, на перекрестке напротив заправки "Ситиойл" столкнулись две легковушки и "Газель". Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с происшествия. На месте работают сотрудники ДПС. Причины ДТП уточняются.Как отмечают в комментариях: "Это один из самых сложных перекрестков города, светофор ставить надо было ещё лет 10 назад".По вечерам здесь скапливаются пробки, и аварии на этом участке случаются нередко.Фото и видеоматериалы Подслушано Автомобилистов | Владимир