По народному календарю, 23 августа отмечается Лаврентьев день или Лаврентий-Зоречник. А назвали его...

По народному календарю, 23 августа отмечается Лаврентьев день или Лаврентий-Зоречник. А назвали его так потому, что на рассвете и закате небо обычно становится алым.Святых Лаврентьев, чей день памяти почитали 23 августа, считали чудотворцами и целителями. Именно поэтому к ним было принято обращаться с молитвами и просьбами защитить и исцелить от недугов близких людей.Какие запреты действовали в Лаврентьев день?1. Поговаривали, что лучше не озвучивать в этот день планы на будущее. Они так и останутся в мечтах.2. Нельзя 23 августа лениться. Верили, что у бездельника начнутся денежные проблемы.3. Запрещалось ссориться, так как возможность помириться появится нескоро.4. Бытовало поверье, что нельзя обутым ходить по росе, иначе ноги начнут болеть.5. Не собирали 23 августа орехи, потому что тогда весь год будешь нищим.Приметы на 23 августа 2022 года:1. Утром иней на траве – зима наступит рано.2. Журавли на юг полетели – морозы грянут в середине октября.3. Какая погода на Лаврентия – такой и вся осень будет.4. Листья на липе пожелтели – осень придет рано и будет короткой.5. Птицы притихли – дожди польют.6. Желуди уродились – следующий год будет урожайным.Фото https://www.pxfuel.com/