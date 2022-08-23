В апреле Киржачским районным судом пять человек были признаны виновными в незаконной организации и...

В апреле Киржачским районным судом пять человек были признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору с извлечением дохода в крупном размере.С августа 2019 года по апрель 2021-го группа лиц, в число которых входила Гераськина В.А., в нежилом помещении проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. В суде первой инстанции подсудимые вину признали полностью, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств назначено наказание в виде штрафа: Слипенчуку А.С., как организатору, в размере 200 000 рублей, а остальным участникам группы - по 80 000 рублей, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Защитник осужденной Гераськиной В.А. обжаловал приговор в апелляционном порядке, посчитав его чрезмерно суровым в части назначенного наказания, просил снизить сумму назначенного наказания в виде штрафа. Другие осужденные правом апелляционного обжалования не воспользовались.Сегодня апелляционной инстанции изменил приговор суда, признал в качестве обстоятельства, смягчающего наказание осужденной Гераськиной В.А., - наличие на иждивении малолетнего ребенка, рожденного после постановления приговора. И смягчил ей наказание в виде штрафа до 60000 рублей.Фото https://www.pxfuel.com/