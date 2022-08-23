На данный район приходится более трети сделок.
На данный район приходится более трети сделок.
Столичные покупатели элитного жилья все чаще отдают предпочтение Пресненскому району, на который пришлось более трети от всех сделок в первой половине 2022 года. По объему спроса данная локация в два раза опережает другие районы.
Еще год назад на Пресню приходилось 25% от всех сделок. Такая же доля была у Хамовников. Однако появление новых проектов на старте продаж, выгодных для инвестиций, привело к росту популярности Пресненского района на 11% и вывело его в лидеры.
Среди новых проектов можно отметить квартал Onest от «Интеко», высотный комплекс от Capital Group, апарт-комплекс Sky View от застройщика «Киноцентр».
К преимуществам Пресни относится центральное расположение, близость к деловому и историческому центру, наличие множества культурных и развлекательных учреждений и большое количество парков и скверов.