Прокуратурой Камешковского района выявлен водитель, который по состоянию здоровья не может...

Прокуратурой Камешковского района выявлен водитель, который по состоянию здоровья не может управлять транспортными средствами.Установлено, что автолюбитель получил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «B, B1 (AS), M», но позже он проходил стационарное лечение и поставлен на учет в диспансерном психоневрологическом отделении в ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница» с диагнозом «Шизофрения параноидная, эпизодический тип течения».Указанный диагноз входит в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в Камешковский районный суд с исковым заявлением о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортными средствами, сообщила пресс- служба прокуратуры..Фото https://www.pxfuel.com/