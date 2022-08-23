23 августа Алене Апиной исполняется 58 лет. Знаменитость стала мамой лишь один раз, прибегнув к услугам суррогатной матери. Дочка певицы уже выросла и живет самостоятельной жизнью.

23 августа Алене Апиной исполняется 58 лет. Знаменитость стала мамой лишь один раз, прибегнув к услугам суррогатной матери. Дочка певицы уже выросла и живет самостоятельной жизнью.В 2001 году в жизни Алены Апиной случилось долгожданное событие – у нее родилась дочка. Знаменитость долгие годы мечтала стать мамой, но ей не удавалось забеременеть. Наследница звезды появилась на свет благодаря суррогатному материнству. Сейчас дочери певицы, Ксении, уже 20 лет.В личной жизни Алене Апиной часто не везло. Первым мужем исполнительницы стал художник Валерий Апин. Алена вышла за возлюбленного, когда ей было всего 18 лет, и получила от него фамилию, под которой в последующем и прославилась. Увы, брак оказался несчастливым и продлился всего несколько месяцев.Вторым супругом певицы стал продюсер Александр Иратов. После встречи с ним Апиной удалось не только построить успешную сольную карьеру, но и вновь поверить в любовь. В начале 90-х влюбленные поженились и начали мечтать о пополнении. Однако стать родителями им не удавалось много лет.Алена пережила девять выкидышей, сделала искусственное оплодотворение, которое не принесло результата, и долго боролась с бесплодием. В результате супруги решились воспользоваться услугами суррогатной матери. В 2001 году их заветная мечта сбылась. У пары родилась долгожданная дочка Ксения.Имя девочки было выбрано неслучайно. В свое время легендарный хит "Ксюша" стал первой сольной песней Алены и прославил ее на всю страну. Именно с этой композиции начался серьезный переворот в жизни певицы. То же самое с ней произошло, когда на свет появилась дочка.К сожалению, счастье оказалось не вечным. В 2017 году, когда дочери было 16 лет, Алена и Александр развелись. Ксюша тяжело переживала расставание родителей, тем не менее ей удалось понять и принять их решение. Девочка осталась жить с мамой, но смогла сохранить теплые отношения с отцом.Ксения унаследовала от звездной матери многие внешние черты, но не ее любовь к миру шоу-бизнеса. Наследница певицы окончила лингвистическую гимназию и отказалась от творческой карьеры. Она решила стать врачом и поступила на факультет лечебного дела в РУДН.Алена построила с дочерью доверительные отношения и во всем ее поддерживает. Это касается не только выбора профессии, но и любовных дел. В свои 20 лет Ксения уже не живет с родительницей. Девушка оставила мать, чтобы съехаться со своим возлюбленным Артемом Луканиным. Молодые люди встречаются еще со школы.