Четыре объекта Владимирского филиала «Т Плюс» стали частью стрит-арт проекта в честь Дня российского флага. На водонасосных станциях на проспекте Строителей (вблизи домов 46 г и 50), а также ..

Четыре объекта Владимирского филиала «Т Плюс» стали частью стрит-арт проекта в честь Дня российского флага.На водонасосных станциях на проспекте Строителей (вблизи домов 46 г и 50), а также на улицах Комисарова и Безыменского появились граффити, выполненные молодыми художниками на спортивную и молодежную тематику в цветах флага России.В этом году Владимир стал одним из 16 городов-участников этого проекта. Он проводится при поддержке Вконтакте и направлен на привлечение мастеров стрит-арта к участию в благоустройстве и художественном оформлении городской среды, а также на трансляцию позитивных практик использования граффити.В нашем городе проект реализован при поддержке управления по физической культуре, спорту и молодежной политике.