«Ростелеком» обеспечил возможность видеотрансляции мероприятий второго книжного фестиваля «Китоврас», который прошел с 19 по 21 августа в сквере им. А.С. Пушкина во Владимире. Провайдер ..

«Ростелеком» обеспечил возможность видеотрансляции мероприятий второго книжного фестиваля «Китоврас», который прошел с 19 по 21 августа в сквере им. А.С. Пушкина во Владимире. Провайдер предоставил защищенный выделенный канал связи с пропускной способностью до 1 Гбит/c, обеспечив тем самым высокую скорость и надежность передачи данных.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Второй год подряд в наш город "приезжает” книжный фестиваль. Если в прошлом году праздник ограничивался только офлайн-площадками в библиотеках города, то сейчас он шагнул ближе к горожанам – на Пушкинский бульвар. Для нас это – определенный вызов. В историческом центре расположены памятники XII века, через которые сложно вести провода. Пришлось индивидуально продумывать схемы для подключения каналов от бульвара до трех шатров-лекториев и главной сцены. Благодаря профессионализму наших специалистов компания предоставила качественные телекоммуникационные услуги».Татьяна Брагина, директор «Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького»:«Наша библиотека отвечает за проведение более 80 прямых трансляций с фестиваля, 19 из которых велись через портал "Культура.РФ”. Без надежного и скоростного интернет-соединения обойтись невозможно. Наш постоянный телекоммуникационный партнер, "Ростелеком”, не подвел. Всё прошло без сбоев. Спасибо специалистам провайдера за профессиональную работу».«Ростелеком» выступает инфраструктурным партнером государства и бизнеса по формированию и развитию в России цифровой экономики. Компания обладает уникальным опытом и возможностями для реализации масштабных проектов, требующих создания и управления сложными инфраструктурными решениями.Среди наиболее востребованных решений для корпоративных клиентов – предоставление широкополосного доступа в Сеть, услуги по передаче данных и аренде каналов связи, организация VPN. Услуга VPN от «Ростелекома» предназначена для создания единой корпоративной сети заказчика без строительства инфраструктуры и затрат на ее обслуживание.Подробнее об услугах «Ростелекома» можно узнать на компании и по телефону 8 800 450-01-50.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.