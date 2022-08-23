В первом полугодии 2022 года жители Владимирской области оформили в ВТБ более 15 тысяч карт платежной системы «Мир». Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года более чем в 4 ..

В первом полугодии 2022 года жители Владимирской области оформили в ВТБ более 15 тысяч карт платежной системы «Мир». Показатель превышает уровень аналогичного периода 2021 года более чем в 4 раза. При этом каждую третью карту клиенты банка открыли в цифровом виде.Динамичнее всего увеличивается спрос на современные – цифровые – карты «Мир». Одна из причин – их проще и быстрее открыть, достаточно воспользоваться приложением. Причем ждать платежного инструмента не придется – он появится моментально. По сравнению с первой половиной 2021 года интерес к виртуальным картам национальной платежной системы в текущем году вырос примерно в 30 раз.Всего за полгода держатели карт «Мир» ВТБ из числа жителей Владимирской области потратили 2 млрд рублей – на 97% больше, чем за январь-июнь 2021 года. Также оборот операций по цифровым картам увеличился кратно – что говорит об их активном использовании для повседневных покупок.По данным аналитиков ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте во Владимирской области с начала года выросла с 16% до 28%. Остальные финансы приходятся на действующие карты международных платежных систем. Доля «Мира» в обороте цифровых карт увеличилась с 36% в январе до 91% в июне.«Жители Владимирской области стали намного чаще оформлять карты «Мир», чем в 2021 году. Причина – желание сохранить возможность удобной оплаты товаров с помощью телефона после ухода с рынка нашей страны международных платежных систем. Сегодня владимирцы отдают предпочтение цифровым картам – выпущенную карту необходимо добавить в один из действующих pay-сервисов (Mir Pay или Samsung Pay). Также виртуальные карты очень удобны для покупателей интернет-магазинов», – отметил Игорь Серков, управляющий ВТБ во Владимирской области.