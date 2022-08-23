Неравнодушные жители областного центра бьют тревогу. В парке Дружба образовался целый завал из...

Неравнодушные жители областного центра бьют тревогу. В парке "Дружба" образовался целый завал из срубленного кустарника и мелколесья, который может вспыхнуть в любую минуту.Геолокация показывает, что в зону риска попадает конюшня УМВД - до нее порядка 800 метров. Рядом - центральный вход в парк, недалеко - многоэтажные жилые дома.Сделавшие фото очевидцы, сообщили, что столб на котором значится ответственный за ситуацию - ГАУ ВО "Владлесхоз" сейчас повалена на землю. Указанный на ней телефон - не отвечает.Между тем в условиях аномальной жары ситуация с природными пожарами во Владимирской области только усугубляется. Из-за принесенной ветром гари во Владимире зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха.Ввиду того, что вся текущая неделя будет жаркой, засушливой, без осадков, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС функционируют в режиме повышенной готовности, Главное управление МЧС России перешло на усиленный вариант несения службы.