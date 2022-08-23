На самом деле Клязьма не грязная. Она просто... шоколадная. Так уличный художник Мишкин...

"На самом деле Клязьма не грязная. Она просто... шоколадная". Так уличный художник Мишкин представил свою новую работу. Стрит-арт появился под "Загородным мостом".В плитах, предназначенных для спуска лодок на воду, художник увидел плитки шоколада. Работу он выполнил с помощью трафаретов и дорисовал надписи кистью. С высоты бетон теперь выглядит как шоколадные дольки. Таким образом уличный художник хотел привлечь внимание к проблемам Клязьмы. Река загрязнена и мелеет.