Москва внедряет новый стандарт экстренной медицинский помощи, сообщил мэр Сергей Собянин. В следующем году в шести ведущих больницах столицы появятся современные скоропомощные корпуса, написал градоначальник в своем блоге.

Москва внедряет новый стандарт экстренной медицинский помощи, сообщил мэр Сергей Собянин. В следующем году в шести ведущих больницах столицы появятся современные скоропомощные корпуса, написал градоначальник в своем блоге.Решение о создании скоропомощных комплексов в больницах принято в 2018 году. Они появятся на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова."Каждый комплекс – это полноценная больница с приемным и диагностическим отделением, операционными, реанимацией и тысячами единиц самого современного оборудования. В общей сложности – более 600 суперсовременных коек, половина из которых – реанимационные", – рассказал Собянин.Пациенты будут проводить в скоропомощных комплексах от нескольких минут до суток. Врачи проведут обследование, поставят диагноз, окажут срочную помощь и прооперируют при необходимости. Благодаря новым комплексам до полумиллиона человек в год будут получать эффективную и своевременную экстренную помощь, подчеркнул мэр.Основные положения нового стандарта включают шесть составляющих. Медики разработали 87 пошаговых алгоритмов, которые охватывают 96% всех поводов для обращения за экстренной помощью. Алгоритмы описывают действия членов скоропомощного комплекса.Сотрудники скоропомощных комплексов должны обладать высоким профессионализмом и умением работать в команде. Правительство Москвы проведет открытый конкурсный набор около двух тысяч медработников.Для скоропомощных комплексов разработан единый стандарт оснащения оборудованием. В них поставят более 10 тысяч единиц новейшего оборудования, уточнил мэр.В зависимости от состояния пациентов их потоки разделят на три категории. Самых "тяжелых" пациентов без промедления направят в реанимацию или в экстренную операционную.Скоропомощные комплексы будут работать в цифровой среде. До прибытия скорой врачи получат доступ к медицинской документации пациента в электронном виде. Для принятия решений будет использоваться цифровой помощник врача, действующий на технологиях искусственного интеллекта.В центре внимания для работников скоропомощного комплекса будет пациент, подчеркнул Собянин. Элементы дизайна корпусов будут делать пребывание в них психологически комфортным. Пациенты получат обезболивание по новейшим протоколам. Координаторы стационаров помогут освоиться в незнакомой обстановке, собрать информацию о пациенте и прочее."Впервые в практике московского здравоохранения специальные условия будут созданы для близких и друзей пациентов: комфортные комнаты ожидания, кабинеты психологической поддержки и кафе. Близкие смогут получить максимум информации о состоянии пациента, планируемых манипуляциях, перспективах выписки домой или перевода в другие отделения. Функции операторов специальных колл-центров возьмут на себя сотрудники социальной защиты", – рассказал Собянин.Напомним, что в Москве строятся около 30 объектов здравоохранения. Также продолжается модернизация городских поликлиник. В этом году в порядок приведут порядка 50 зданий.