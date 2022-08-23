В Гусь-Хрустальном по обращению местного жителя прокуратура провела проверку соблюдения жилищного...

В Гусь-Хрустальном по обращению местного жителя прокуратура провела проверку соблюдения жилищного законодательства.Установлено, что заявитель, являясь инвалидом-колясочником, лишен возможности беспрепятственно передвигаться из своей квартиры к объектам социальной инфраструктуры. Расположенная в подъезде лестница не приспособлена для проезда инвалидной коляски.По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с заявлением о признании незаконным бездействия администрации города и возложении обязанности по обустройству пандуса или подъемного устройства при входе в подъезд и на площадке многоквартирного многоэтажного дома, а также приведению дверного проема при входе в подъезд требуемым нормативам.Решением Гусь-Хрустального городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.Решение суда вступило в законную силу.Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/