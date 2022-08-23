В Камешково мужчина обвиняется в причинении смерти знакомому. По версии следствия, что в ночь с 18...

В Камешково мужчина обвиняется в причинении смерти знакомому.По версии следствия, что в ночь с 18 на 19 августа 2022 года между мужчинами в ходе распития спиртных напитков в одной из комнат общежития произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками по голове знакомого.Как сообщили в пресс-службе Следкома, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время. Вину в совершенном преступлении ранее судимый за аналогичное преступление мужчина признал частично.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/