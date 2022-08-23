Сегодня, 23 августа, в Муроме около гипермаркета Магнит на улице Кирова в 10:30 утра произошла...

Сегодня, 23 августа, в Муроме около гипермаркета "Магнит" на улице Кирова в 10:30 утра произошла смертельная авария.По предварительным данным, водитель автомобиля "МАН", мужчина 1961 года рождения совершил наезд на пожилого пешехода. Как сообщил "Муром.24", пострадавший погиб на месте, его тело сильно повреждено.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность погибшего.Фото https://муром24.рф/