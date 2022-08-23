В древнем Ризоположенском монастыре Суздаля в преддверии тысячелетия древнего города восстановят...

В древнем Ризоположенском монастыре Суздаля в преддверии тысячелетия древнего города восстановят старинную Сретенскую церковь.Храм, возведенный по проекту архитектора Артлебена, был освящен в 1882-ом году. Сретенская церковь уцелела в советские годы, но сменила свой профиль. В 30-е годы двадцатого столетия его приспособили под кинотеатр. Частично разобрав, а впоследствии перестроив. Кинотеатр существовал до середины 90-х годов. Теперь в планах - восстановить церковь в изначальном виде.Также инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия выдано разрешение на проведение работ на знаменитой Преподобенской колокольне Ризоположенской обители. Их проведут за счет средств Владимирской епархии Русской православной церкви. Напомним, Преподобенская колокольня была возведена в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812-ого года. Высота сооружения - 72 метра. Преподобенская - одна из самых высоких колоколен России.