Привиться, чтобы защитить себя и близких. В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной...

Привиться, чтобы защитить себя и близких. В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией специалисты советуют пройти иммунизацию против ковида.За прошедшие сутки во Владимирской области отмечен 161 новый случай КОВИД-19. Этот показатель растет уже на протяжении восьми дней. В регионе продолжается массовая вакцинация против коронавируса. Первый ее этап прошли почти 700 тысяч жителей региона, второй - более 648 тысяч.Представители облздрава на еженедельном совещании с главой региона заявили, что готовы к росту заболеваемости. На сегодня действует более 360 коек для ковидных пациентов. Свободно порядка 50%. В учреждениях здравоохранения и соцзащиты вновь введен масочный режим.